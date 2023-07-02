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БМ Сервис - Производство бурового оборудования
продажа, аренда, сервис ВЗД и ЯС

ООО "БМ Сервис" Специализируется на производстве, обслуживании и аренде бурового оборудования. Наш опыт и профессионализм позволяют предлагать заказчикам высококачественные решения для бурения скважин и разработки месторождений. БМ Сервис предоставляет возможность как приобрести нашу продукцию так и взять в аренду. Мы постоянно совершенствуем наше оборудование и технологии, чтобы соответствовать самым современным требованиям отрасли.

При выборе компании БМ СЕРВИС вы получаете надежного партнера, готового к сотрудничеству на долгосрочной основе.
ВЗД с типоразмерами от 43 мм до 240 мм
Ясы гидромеханические
Ясы гидравлические
Фильтр двигателя
Клапана обратные
Клапана переливные
Центрирующие элементы
Оборудование для отбора керна
Преимущества работы с БМ Сервис
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Полный спектр продуктов и услуг для различных условий бурения и потребностей заказчиков.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Гарантия надежности оборудования обеспечит безопасность и эффективность задач.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Производственная база в Перми и база в Нефтеюганске обеспечивают быструю доставку и сервис.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Стремление обеспечить нашим заказчикам доступ к качественным продуктам по самым выгодным ценам на рынке.
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ОПЫТ И ЗНАНИЯ

Высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом в нефтегазовой отрасли.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Комплексные поставки по всей территории России и стран партнеров.
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Наше
оборудование

Двигатели ВЗД
ЯСЫ гидромеханические
Долота
Оборудование для отбора керна
Щелевой фильтр
Клапаны обратные
Клапаны переливные
Центрирующие элементы

Услуги

БМ Сервис

Аренда оборудования для бурения
Сервисное обслуживание

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