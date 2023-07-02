БМ Сервис - Производство бурового оборудования

ООО "БМ Сервис" Специализируется на производстве, обслуживании и аренде бурового оборудования. Наш опыт и профессионализм позволяют предлагать заказчикам высококачественные решения для бурения скважин и разработки месторождений. БМ Сервис предоставляет возможность как приобрести нашу продукцию так и взять в аренду. Мы постоянно совершенствуем наше оборудование и технологии, чтобы соответствовать самым современным требованиям отрасли.



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